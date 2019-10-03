Аэропорт в Одессе оборудуют трапами, ведущими в самолет из терминала

Приспособление называют телескопическими трапами, телемостами или посадочными бриджами. Оно соединит воздушное судно со зданием аэровокзала.

Благодаря такому ноу-хау пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы сесть в самолет.

В компании уже начали искать подрядчика. Информация о тендере на установку оборудования появилась на официальном сайте одесского аэропорта. Победителя объявят 6 ноября.

После – приступят к работам. Для начала планируют установить четыре телемоста. Их хотят поставить на перроне за зданием нового терминала.

Фото: frequentflyers.ru