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Новости Одессы и Одесской области

Аэропорт в Одессе оборудуют трапами, ведущими в самолет из терминала

Аэропорт в Одессе оборудуют трапами, ведущими в самолет из терминала

Приспособление называют телескопическими трапами, телемостами или посадочными бриджами. Оно соединит воздушное судно со зданием аэровокзала.

Благодаря такому ноу-хау пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы сесть в самолет.

В компании уже начали искать подрядчика. Информация о тендере на установку оборудования появилась на официальном сайте одесского аэропорта. Победителя объявят 6 ноября.

После – приступят к работам. Для начала планируют установить четыре телемоста. Их хотят поставить на перроне за зданием нового терминала.

Фото: frequentflyers.ru

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