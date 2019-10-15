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Новости Одессы и Одесской области

Одесских водителей предупредили о неработающих светофорах

Одесских водителей предупредили о неработающих светофорах

Устройства, подающие сигналы автомобилистам, отключили на трех перекрестках.

Так, светофоры не работают в районе 1-й станции Люстдорфской дороги, на углу Люстдорфской дороги и улицы Бреуса, а также на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Мясоедовской.э

Об этом сообщает пресс-служба КП “СМЭП”. По данным ведомства, их устройства отключили в связи с ремонтом. Работы обещают завершить в тот же день до 17.00.

Автомобилистов просят быть внимательными и вежливыми друг к другу на дороге.

Фото: tolknews.ru

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