Одесских водителей предупредили о неработающих светофорах

Так, светофоры не работают в районе 1-й станции Люстдорфской дороги, на углу Люстдорфской дороги и улицы Бреуса, а также на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Мясоедовской.э

Об этом сообщает пресс-служба КП “СМЭП”. По данным ведомства, их устройства отключили в связи с ремонтом. Работы обещают завершить в тот же день до 17.00.

Автомобилистов просят быть внимательными и вежливыми друг к другу на дороге.

Фото: tolknews.ru