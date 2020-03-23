Одесских бизнесменов просят помочь средствами для борьбы с коронавирусом

Полностью обеспечить одесские больницы к лечению больных коронавирусом не удается за счет государственного и городского бюджета. Поэтому представителей бизнеса просят помочь с закупкой оборудования и средств защиты для врачей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

Городские власти выделили 142 млн. гривен на закупку всего необходимого, Кабинет министров Украины также выделяет средства на закупку оборудования, медикаментов и прочего. Однако этих средств недостаточно для стопроцентного обеспечения больниц и медицинского персонала.

“Сегодня нам всем, как никогда, необходимо сплотиться для достижения совместной победы над этой пандемией. Мы призываем вас помочь Одессе и одесситам в покупке необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для наших медиков. Одесский городской совет совместно с Одесской областной организацией Общества Красного Креста Украины объединили свои усилия с целью скорейшего достижения поставленных задач”, – написал вице-мэр.

Список того, что необходимо в первую очередь:

Защитные средства для врачей:

− респираторы 2-3 класса и выше;

− очки плотные;

− костюмы защитные;

− перчатки;

− антисептики.

− респираторы 2-3 класса и выше; − очки плотные; − костюмы защитные; − перчатки; − антисептики. Диспенсеры.

Аппараты ИВЛ, а также маски и контуры к ИВЛ, кислород.

Экспресс-тесты.

Для перечислений Областная организация Красного Креста открыла отдельный счет:

ЄДРПОУ 02940291

Текущий счет №UA83328704000002600505432475, валюта UA/980

Назначение платежа: Больницы_Ковид_Одесса

Ежедневно на официальном сайте Одесского городского совета будет публиковаться отчет о поступлении и использовании средств.

Кроме того, одесские бизнесмены могут приобрести оборудование и средства индивидуальной защиты самостоятельно, минуя бюрократические процедуры. Все приобретенное можно будет передать адресно в медучреждения.

“История Одессы насчитывает огромное количество меценатов, которые в трудную для города минуту подставляли свое плечо. Так было, есть и будет всегда! Только совместными усилиями мы остановим пандемию!”, – добавил Павел Вугельман.

Фото: zabor.zp.ua

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