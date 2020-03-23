Одесских бизнесменов просят помочь средствами для борьбы с коронавирусом

Полностью обеспечить одесские больницы к лечению больных коронавирусом не удается за счет государственного и городского бюджета. Поэтому представителей бизнеса просят помочь с закупкой оборудования и средств защиты для врачей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.
Городские власти выделили 142 млн. гривен на закупку всего необходимого, Кабинет министров Украины также выделяет средства на закупку оборудования, медикаментов и прочего. Однако этих средств недостаточно для стопроцентного обеспечения больниц и медицинского персонала.
“Сегодня нам всем, как никогда, необходимо сплотиться для достижения совместной победы над этой пандемией. Мы призываем вас помочь Одессе и одесситам в покупке необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для наших медиков. Одесский городской совет совместно с Одесской областной организацией Общества Красного Креста Украины объединили свои усилия с целью скорейшего достижения поставленных задач”, – написал вице-мэр.
Список того, что необходимо в первую очередь:
- Защитные средства для врачей:
− респираторы 2-3 класса и выше;
− очки плотные;
− костюмы защитные;
− перчатки;
− антисептики.
- Диспенсеры.
- Аппараты ИВЛ, а также маски и контуры к ИВЛ, кислород.
- Экспресс-тесты.
Для перечислений Областная организация Красного Креста открыла отдельный счет:
ЄДРПОУ 02940291
Текущий счет №UA83328704000002600505432475, валюта UA/980
Назначение платежа: Больницы_Ковид_Одесса
Ежедневно на официальном сайте Одесского городского совета будет публиковаться отчет о поступлении и использовании средств.
Кроме того, одесские бизнесмены могут приобрести оборудование и средства индивидуальной защиты самостоятельно, минуя бюрократические процедуры. Все приобретенное можно будет передать адресно в медучреждения.
“История Одессы насчитывает огромное количество меценатов, которые в трудную для города минуту подставляли свое плечо. Так было, есть и будет всегда! Только совместными усилиями мы остановим пандемию!”, – добавил Павел Вугельман.
Фото: zabor.zp.ua
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!