fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесские врачи будут бесплатно и дистанционно консультировать по вопросам коронавируса

Одесские врачи будут бесплатно и дистанционно консультировать по вопросам коронавируса

С сегодняшнего дня врачи сети «Амбулатория семейного врача» готовы дистанционно и бесплатно консультировать, независимо от наличия декларации с врачом амбулатории, места прописки и района проживания.

Об этом сообщили в постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам социальной политики и труда. Инициатор мероприятия – депутат горсовета Василий Иеремия.

Если у вас есть вопросы по ситуации, сложившейся с коронавирусом, или есть симптомы ОРВИ, — просто напишите врачу в удобный для вас мессенджер, и он проведёт для вас полную и бесплатную консультацию:

·       Брашко Ирина Александровна – +380667004542 (Viber, WhatsApp, Telegram).

·       Ракул Елена Александровна +380968947808 (Viber).

·       Крупина Светлана Георгиевна +380979457714 (Viber).

·       Фоменко Елена Александровна +380975126875 (Viber).

·       Кузик Ирина Олеговна +380956745364 (Viber, WhatsApp).

·       Гладуш Ульяна Ильинична +380634312186 (Viber).

·       Ефимова Инна Ивановна +380967296071 (Viber, WhatsApp).

·       Гарькава Анастасия Борисовна +380934939536 (Viber, Telegram).

·       Паладий Алёна Владимировна +380668518009 (Viber).

·       Гончарова Людмила Михайловна +380982476937 (Viber).

·       Гончаров Игорь Михайлович +380686357129 (Viber).

Фото: dp.informator.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить