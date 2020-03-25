Одесские врачи будут бесплатно и дистанционно консультировать по вопросам коронавируса

С сегодняшнего дня врачи сети «Амбулатория семейного врача» готовы дистанционно и бесплатно консультировать, независимо от наличия декларации с врачом амбулатории, места прописки и района проживания.

Об этом сообщили в постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам социальной политики и труда. Инициатор мероприятия – депутат горсовета Василий Иеремия.

Если у вас есть вопросы по ситуации, сложившейся с коронавирусом, или есть симптомы ОРВИ, — просто напишите врачу в удобный для вас мессенджер, и он проведёт для вас полную и бесплатную консультацию:

· Брашко Ирина Александровна – +380667004542 (Viber, WhatsApp, Telegram).

· Ракул Елена Александровна +380968947808 (Viber).

· Крупина Светлана Георгиевна +380979457714 (Viber).

· Фоменко Елена Александровна +380975126875 (Viber).

· Кузик Ирина Олеговна +380956745364 (Viber, WhatsApp).

· Гладуш Ульяна Ильинична +380634312186 (Viber).

· Ефимова Инна Ивановна +380967296071 (Viber, WhatsApp).

· Гарькава Анастасия Борисовна +380934939536 (Viber, Telegram).

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· Гончарова Людмила Михайловна +380982476937 (Viber).

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Фото: dp.informator.ua

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