Одесские трамваи, ставшие из-за дождя, возобновили работу

По состоянию на вечер среды, 17 августа, одесские трамваи, ранее приостановившие свою работу из-за очередного ливня, снова ходят. Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

Так, трамвайные маршруты №5 и №28 возобновили работу в полном объеме. Также началось движение по проспекту Небесной сотни.

Возобновлено и автомобильное движение по улице Балковской в сторону Автовокзала.

В полном объеме восстановлено и движение трамвая №15.

Напомним, сегодня днем, 17 августа, на Одессу снова обрушился ливень. В результате ряд улиц оказались подтопленными, что привело к приостановке работы трамваев №15 и №20, а трамваи №5 и №28 сократили маршрут.

Отметим, что сегодня в Одессе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер, грозу и дождь.