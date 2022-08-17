В Одессе снова дождь: началось подтопление улиц, 15 и 20 трамваи не ходят

Укргидрометцентр предупреждает одесситов об ухудшении погодных условий. В городе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер, грозу и дождь.

В этой связи городские власти просят всех быть внимательными и максимально ограничить перемещение. Особенно это касается пожилых людей, детей и беременных.

Также не нужно оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи – возможно падение веток и кабелей.

По данным синоптиков, погода ухудшится к вечеру. Скорость ветра при грозе будет достигать 20 метров в секунду. Ожидается гроза и сильный ветер.

Иже сейчас из-за подтопления, вызванного непогодой, временно приостановлено движение трамвайного маршрута №20. На линии работает автобус. Троллейбус #8 ходит по улице Химической.

Трамваи по 5 и 28 маршрутам ездят по сокращенному маршруту к Тираспольской площади. 15 трамвай временно не работает.

Также из-за подтопления по Газовму переулку, проспектам Небесной сотни и проспекту Глушко проезда нет.

Напомним, что вчера обрушавшаяся на город непогода привела остановке работы многих маршрутов общественного транспорта. Часть Пересыпи и часть улицы Балковской (район автовокзала) затопило, на несколько часов сделав проезд по ним невозможным. Это привело в многочисленным и долгим пробкам.

Поэтому, планируя свой маршрут, по возможности следует избегать нахождение в местах, склонных к подтоплению.