Одесские трамваи и троллейбусы снова вышли на маршруты 18 февраля

Трамваи и троллейбусы возвращаются на одесские улицы С понедельника, 13 февраля, одесский городской электротранспорт выйдет на свои маршруты после долгого простоя. Трамваи и троллейбусы не работали в Одессе в 26 января. ПОДРОБНЕЕ

6 февраля электротранспорт в Одессе не работает Одесские трамваи и троллейбусы в понедельник, 6 февраля 2023 года, остались в своих депо. Причина – кризис с электроснабжением Одессы. ПОДРОБНЕЕ

Ходит ли в Одессе электротранспорт: как узнать? Одесское коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» информирует: для одесситов работает Информационный центр, где можно узнать официальную информацию о работе трамваев и троллейбусов и не только. ПОДРОБНЕЕ

Одесский электротранспорт выйдет на маршруты 3 февраля Завтра, в пятницу, 3 февраля 2023 года, в Одессе после недельного простоя снова выйдут на маршруты трамваи и троллейбусы. ПОДРОБНЕЕ