Одесские трамваи и троллейбусы снова вышли на маршруты 18 февраля

Сегодня днем, 18 февраля 2023 года, в Одессе снова заработал электротранспорт. Утром трамваи и троллейбусы ушли в депо в связи с угрозой очередной ракетной атаки со стороны российских террористов.
О возобновлении работы электротранспорта сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».
«Электротранспорт возобновил свою работу», – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром рашистские агрессоры предприняли очередную попытку ракетной атаки территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В Одесской области были временно введены экстренные отключения электроэнергии.