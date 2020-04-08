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Новости Одессы и Одесской области

Одесские священники на Пасху будут ездить по городу

Одесские священники на Пасху будут ездить по городу

Горожан призывают по возможности не посещать храмы в пасхальные праздники. Особенно если они находятся далеко от дома.

Об этом сообщил на брифинге викарий Одесской епархии архиепископ Виктор, передает odessa.online.

Он отметил, что священники будут сами выезжать в разные районы города в эти дни. Освящение пасхальных корзин хотят проводить на открытом воздухе в больших жилмассивах.

Точные адреса проведения служб, по словам викария, представят немного позже. Также обнародуют время, к которому священнослужитель прибудет в определенную точу. Общедоступные места определят в тех районах, где меньше всего церквей. Священнослужители хотят договориться с патрульными о том, чтобы на это время перекрыли улицы.

Волонтеры будут раздавать маски тем, у кого их нет, и следить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии друг от друга.

По словам архиепискоап, богослужения во время карантина проводят при закрытых дверях – без участия прихожан. Для них при многих культовых учреждениях организована видеотрансляция на улице. Внутрь можно попасть уже после службы – не больше десяти человек, в средствах защиты и при соблюдении дистанции.

Фото: Подробности

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