Одесские спасатели обезвредили неразорвавшиеся бомбы российских агрессоров

4 марта сотрудники ГСЧС в Одесской области обезвредили наразорвавшиеся элементы кассетной бомбы в селе Беленькое, а также 2 авиабомбы в Затоке.

2 выезда на изъятие и уничтожение взрывоопасных предметов совершили спасатели. Первый в с. Беленькое (Б.-Днестровский р-н, Шабская ТГ) и в пгт Затока.

В Беленьком группой пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Одесской области изъяты и уничтожены 253 противотанковых кассетных элементов авиабомбы ПТАБ-1М.

В Затоке изъяли и уничтожили 1 авиабомбу ОСАБ-250 и 1 авиабомбу ОСАБ-500 (остатки боеприпасов после авиаудара 3 марта).

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