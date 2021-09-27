Одесские спасатели не дали сгореть квартире на Черемушках

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, воскресным вечером, 26 сентября, на улице Ивана и Юрия Лип (Терешковой) загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки. В результате практически сгорела мебель и домашнее имущество в одной из комнат квартиры на площади 15 квадратных метров. Остальную часть трехкомнатной квартиры пожарным удалось отстоять.

Погибших и пострадавших нет, так как жильцов в момент возгорания не было дома.

Пожар тушили два десятка спасателей на шести машинах.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в городе Болграде Одесской области произошел пожар в продуктовом магазине. На месте происшествия обнаружили остатки бутылок с зажигательной смесью.

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