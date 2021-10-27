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Одесские скульптуры “Лаокоон и сыновья” и “Эрот и Психея“ ожидают приятные перемены (фото)

Одесские скульптуры “Лаокоон и сыновья” и “Эрот и Психея“ ожидают приятные перемены (фото)

Дождались (в очередной раз) многострадальные одесские скульптурные композиции “Лаокоон и сыновья” на Думской площади и “Эрот и Психея“ (“Амур и Психея“ в Пале-Рояле своего звездного часа. Их собираются (опять же, в очередной раз) ремонтировать.

Несчастное мраморное достояние Одессы

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Эти два мраморных достояния города постоянно подвергаются нашествию вандалов. Их чинят, потом им снова ломают пальцы или уродуют иным способом. Потом снова чинят.

Количество вандальных нападений на скульптуры настолько велико и случаются так часто, что эти факты даже вошли в Википедию и упоминаются в художественных произведениях об Одессе.

“Эрота и Психею“ вандалы в последний раз испоганили в январе этого года, а сына Лаокоона изувечили в сентябре прошлого года.

скульптура в одесском Пале-Рояле

Так выглядела скульптура «Эрот и Психея» в январе этого года

Лаокоон, вандалы

Так выглядела рука сына Лаокоона год назад после очередного вандального нашествия

Общее количество нападений на несчастные скульптуры не сосчитать.

В Одессе до конца года отремонтируют две исторические скульптурные композиции

И вот обе скульптурные композиции опять дождались своего звездного часа: их снова будут приводить в порядок.

Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок Prozorro.

Общая сумма приведения в божеский вид старейших скульптур – 77,5 тысяч гривен.

Ремонт одесских скульптур, тендер

Заказчик – управление объектов культурного наследия Одесского горсовета. Ремонтом обеих скульптурных композиций будет заниматься ФОП Денис Колычев. Преобразить скульптуры он должен до конца года.

Ремонт одесских скульптур, тендер2

Подробнее о судьбе трех известнейших мраморных скульптур Одессы читайте здесь.

Фото и скриншоты автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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