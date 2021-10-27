Одесские скульптуры “Лаокоон и сыновья” и “Эрот и Психея“ ожидают приятные перемены (фото)

Дождались (в очередной раз) многострадальные одесские скульптурные композиции “Лаокоон и сыновья” на Думской площади и “Эрот и Психея“ (“Амур и Психея“ в Пале-Рояле своего звездного часа. Их собираются (опять же, в очередной раз) ремонтировать.

Несчастное мраморное достояние Одессы

Эти два мраморных достояния города постоянно подвергаются нашествию вандалов. Их чинят, потом им снова ломают пальцы или уродуют иным способом. Потом снова чинят.

Количество вандальных нападений на скульптуры настолько велико и случаются так часто, что эти факты даже вошли в Википедию и упоминаются в художественных произведениях об Одессе.

“Эрота и Психею“ вандалы в последний раз испоганили в январе этого года, а сына Лаокоона изувечили в сентябре прошлого года.

Общее количество нападений на несчастные скульптуры не сосчитать.

В Одессе до конца года отремонтируют две исторические скульптурные композиции

И вот обе скульптурные композиции опять дождались своего звездного часа: их снова будут приводить в порядок.

Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок Prozorro.

Общая сумма приведения в божеский вид старейших скульптур – 77,5 тысяч гривен.

Заказчик – управление объектов культурного наследия Одесского горсовета. Ремонтом обеих скульптурных композиций будет заниматься ФОП Денис Колычев. Преобразить скульптуры он должен до конца года.

Подробнее о судьбе трех известнейших мраморных скульптур Одессы читайте здесь.

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