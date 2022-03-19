Одесские школы и садики готовы принять детей беженцев – куда обращаться?

«Из-за войны многие семьи вынуждены были покинуть свои дома, в том числе – с детьми. Все люди, временно переехавшие в Одессу и имеющие детей дошкольного или школьного возраста, по вопросам их устройства в детский сад или школу могут обращаться к нам. Поможем»,