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Одесские школы и садики готовы принять детей беженцев – куда обращаться?

Одесские школы и садики готовы принять детей беженцев – куда обращаться?

В Одессе предлагают устроить в школы и детсады детей вынужденных переселенцев.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

«Из-за войны многие семьи вынуждены были покинуть свои дома, в том числе – с детьми. Все люди, временно переехавшие в Одессу и имеющие детей дошкольного или школьного возраста, по вопросам их устройства в детский сад или школу могут обращаться к нам. Поможем»,

Рецепты

– говорится в сообщении.

Также сообщается, по каким адресам и телефонам обращаться:

  • Киевский район: ул. Филатова, 2А; тел: 048-753-00-31;
  • Малиновский район: ул. Генерала Петрова, 22; тел: 048-761-24-34; 048-762-89-29;
  • Приморский район: ул. Канатная, 134; тел: 048-776-10-10; 048-776-10-11;
  • Суворовский район: ул. Атамана Головатого, 99; тел: 048-2-34-04-81; 048-2-34-04-72.

Фото: mama.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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