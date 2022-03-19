Одесские школы и садики готовы принять детей беженцев – куда обращаться?

В Одессе предлагают устроить в школы и детсады детей вынужденных переселенцев.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».
«Из-за войны многие семьи вынуждены были покинуть свои дома, в том числе – с детьми. Все люди, временно переехавшие в Одессу и имеющие детей дошкольного или школьного возраста, по вопросам их устройства в детский сад или школу могут обращаться к нам. Поможем»,
– говорится в сообщении.
Также сообщается, по каким адресам и телефонам обращаться:
- Киевский район: ул. Филатова, 2А; тел: 048-753-00-31;
- Малиновский район: ул. Генерала Петрова, 22; тел: 048-761-24-34; 048-762-89-29;
- Приморский район: ул. Канатная, 134; тел: 048-776-10-10; 048-776-10-11;
- Суворовский район: ул. Атамана Головатого, 99; тел: 048-2-34-04-81; 048-2-34-04-72.
Фото: mama.ua