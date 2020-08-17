Где взять деньги на дистанционное обучение: в Минобразования разъяснили

В регионах есть достаточно остатков образовательной субвенции, которые могут использовать на организацию дистанционного обучения в школах. В Минобразования сообщили, что по состоянию на 1 июля в местных бюджетах сформировались остатки нынешней образовательной субвенции в размере 7,776 миллиарда гривен.

Об этом говорится на сайте Министерство образования и науки.

Также, в январе оставалось почти 3,4 миллиарда гривен остатков образовательной субвенции с 2019 года.

Все эти деньги есть на счетах соответствующих местных бюджетов. И они могут быть направлены на любые нужды, касающиеся обновления материально-технической базы учреждений образования. В частности, и дистанционное образование.

“Поскольку в новом учебном году в Украине будут так называемые” красные зоны “эпидемической опасности распространения COVID-19, где обучение будет переводиться дистанционно, МОН рекомендует местным властям использовать сэкономленные средства в первую очередь на обеспечение проведения дистанционного обучения, в том числе и на поощрение учителей и обновления учебного оборудования школ “, – добавляют в МОН.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что думают одесситы о дистанционном образовании.