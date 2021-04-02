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Одесские поликлиники обеспечены вакцинами от туберкулеза и прочих опасных болезней, – горздрав

Одесские поликлиники обеспечены вакцинами от туберкулеза и прочих опасных болезней, – горздрав

Медучреждения Одессы обеспечены вакцинами для профилактики туберкулеза и других инфекционных заболеваний.

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По данным горсовета, эти вакцины Одесса получила в рамках централизованных поставок Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в марте в Одессу поставили 9,2 тыс. доз вакцины БЦЖ для профилактики туберкулеза у детей. Препарат распределен в родильные дома, где проводятся прививки младенцам на 3-5 день после рождения. Получили вакцину от туберкулеза и все городские детские поликлиники, где вакцинируют детей, не получивших прививку в роддоме.

Также медучреждения Одессы получили 15 тыс. доз вакцины АКДС для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, 9,3 тыс. доз вакцины АДС-М от дифтерии и столбняка, 6560 доз пятикомпонентной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции.

В мэрии напоминают, что национальный календарь прививок в Украине включает обязательную вакцинацию от 10-ти инфекционных заболеваний: туберкулеза, гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, паротита и гемофильной инфекции. И, как заверили в горздраве, медучреждения Одессы, проводящие вакцинацию, обеспечены всеми необходимыми вакцинами.

Напомним, в прошлом году в Украине выявили на 30% больных туберкулезом меньше, чем в предыдущем. Не последнюю роль в этом сыграл масочный режим, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

Между тем, Одесская область занимает первое место по количеству больных туберкулезом в Украине.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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