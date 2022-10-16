Одесские пограничники показали тренировку «охотников за беспилотниками»

Против иранских дронов-камикадзе, которые используют российские оккупанты, на юге Украины успешно работаю мобильные группы «охотников за мопедами (так украинцы прозвали это оружие за характерный звук мотора – ред.)»

Госпогранслужба показало видео с тренировкой отряда пограничников, созданного специально для уничтожения медлительных иранских БПЛА.

В сообщении ведомства сказано: «Начинаем охоту на «иранские мопеды»: в Одесской области пограничники отработали стрельбу по летающим целям. Слышите характерный звук – направляйтесь в укрытие, все остальное сделаем мы».

«Одесская Жизнь» уже рассказывала, что представляют из себя дроны-камикадзе, который российскиая федерация закупила в Иране.

Враг этим оружием пытается заменить крылатые ракеты, запас который рашисты практически исчерпали.