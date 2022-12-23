Одесские пловцы в Литве взяли 13 медалей

На международных соревнованиях по плаванию в Литве спортсмены из Одессы завоевали 13 медалей. Об этом сообщили Национальном олимпийском комитете.

Соревнования открытого чемпионата Литвы по плаванию в короткой воде прошли в городе Друскининкай. Наши спортсмены завоевали 13 медалей: четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

семь медалей (3-2-2) — ведущий одесский пловец Вадим Науменко;

четыре медали (1-2-2) — Алексей Грабаров;

две медали (0-1-1) — Екатерина Караниколова.

Все спортсмены представляют ФСО «Динамо».

Екатерина также участвовала в установлении рекорда Украины по командному эстафетному плаванию 4×200 метров в вольном стиле среди юношей и юниоров.