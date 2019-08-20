Одесские коммунальщики заплатили 340 тысяч гривен за испорченный декор дома Либмана

Иск по факту порчи памятника архитектуры направила облгосадминистрация. Дело рассматривали в Одесском окружном административном суде, на днях служители Фемиды сообщили об итогах.

Все началось после того, как в апреле 2018 года работники «Порто-Франковского» ЖКС повредили историческое здание во время реконструкции.

Вместо того, чтобы реставрировать лепнину, они вооружились специнструментами и принялись сбивать ее. Тогда многие одесситы стали возмущаться, что рабочие изуродовали образец исторического наследия.

В итоге коммунальщиков обязали выплатить компенсацию в сумме 340 тысяч гривен. Те штраф заплатили, так что продолжать разбирательства не стали. Как сообщили в пресс-службе суда, дело закрыли.

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Фото: pragmatika.media