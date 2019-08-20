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Одесские коммунальщики заплатили 340 тысяч гривен за испорченный декор дома Либмана

Одесские коммунальщики заплатили 340 тысяч гривен за испорченный декор дома Либмана

Иск по факту порчи памятника архитектуры направила облгосадминистрация. Дело рассматривали в Одесском окружном административном суде, на днях служители Фемиды сообщили об итогах.

Все началось после того, как в апреле 2018 года работники «Порто-Франковского» ЖКС повредили историческое здание во время реконструкции.

Вместо того, чтобы реставрировать лепнину, они вооружились специнструментами и принялись сбивать ее. Тогда многие одесситы стали возмущаться, что рабочие изуродовали образец исторического наследия.

В итоге коммунальщиков обязали выплатить компенсацию в сумме 340 тысяч гривен. Те штраф заплатили, так что продолжать разбирательства не стали. Как сообщили в пресс-службе суда, дело закрыли.

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Фото: pragmatika.media

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