В Одессе вырубили деревья на Фонтане ради «АТБ» (фото)

Госэкоинспекция в Одесской области намерена привлечь к административной ответственности должностных лиц компании «АТБ-инвест» за уничтожение в Одессе зеленых насаждений между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана.

По данным пресс-службы ведомства, на этом месте реконструировали под супермаркет двухэтажный дом. При обустройстве парковки рабочие уничтожили четыре дерева и луговой газон, нанеся таким образом ущерб в размере 53,1 тыс. гривен.

Как пишет «Думская», дом №18 по Фонтанской дороге (улице Перекопской дивизии) был построен в 1953 году по проекту Иосифа Гольденберга, автора зданий ресторана «Киев» на Греческой, гостиницы «Аркадия», спального корпуса санатория «Приморье», и ряда других.

Первоначально здание использовалось как общежитие техникума нефтяной и газовой промышленности. Позже здесь размещались авиаспортивный и Областной спортивно-технический клубы Добровольного общества содействия армии и флота (ДОСААФ).

Фото: Думская, верхнее фото – иллюстрационное