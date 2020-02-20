Историческая дверь на одесской улице Пастера: и следов не найти?

Показательная история произошла с одесской достопримечательностью (опять же, исторической) в доме на ул. Пастера, 40.

Речь идет о доме, который является памятником архитектуры. Архитектор — И.Козлов, постройка 1856 года. До недавних времен сохранилась там историческая дверь, наследие наше, так сказать.

Но в то время, как одни озабочены тем, чтобы восстановить историческую дверь Одессы, прилагая к этому немалые усилия, эта дверь однажды пропала. Вообще. На ее месте появилась новая — современная и надежная. В ОО «Мой дом Одесса» забили тревогу по этому поводу еще в 2018 году.

«Печально, что некоторые жители нашего города совершенно не понимают, что означает жить в памятнике архитектуры. Примерно с месяц назад наш волонтер Андрей Крантов увидел, что шикарная старинная дверь на Пастера, 40 заменена на новую. Мы не смогли остаться в стороне и написали соответствующее заявление в Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета», — сообщили тогда в ОО «Мой дом Одесса».

В стороне не остался и краевед Дмитрий Жданов. Началась его переписка по поводу пропажи исторической двери с управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета. И что же на день сегодняшний?

«Зашквар» от полиции. В 2018 году был поврежден памятник архитектуры по адресу Пастера, 40. Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета трижды обращалось в управление полиции и так и не получило ответа по факту уголовного преступления!», — сообщает по этому поводу Дмитрий Жданов, приводя фотокопию ответа профильного управления.

Суть: профильное управление обратилось в полицию: кто-то же должен ответить за «исчезновение» исторической двери. Что в полиции? Как следует из ответа, ничего. Дословно это звучит так: «Информация о результатах рассмотрения сообщения о совершении правонарушения в здании-памятнике архитектуры по адресу Пастера, 40 отсутствует».

Впечатляет?

…Корреспондент «Одесской жизни» побывала у ворот дома на Пастера, 40. Ворота на надежном кодовом замке. Но новую «дверцу», установленную вместо той, пропавшей исторической, можно разглядеть, и не заходя в ворота. Она расположена в левосторонней части проезда во двор.

А вот историческую дверь, которая так настойчиво просилась на реставрацию и последующую «жизнь», мы, вероятно, уже никогда не увидим.

Фото двери — Андрей Крантов, фотокопии переписки предоставлены Дмитрием Ждановым

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