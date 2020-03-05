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Новости Одессы и Одесской области

Одесские коммунальщики обзавелись подметальной машиной

Одесские коммунальщики обзавелись подметальной машиной

Механизм, предназначенный для уборки улиц, появился у жилкомплекса “Порто-Франковский”.

Это комбинированная подметальная машина.

Она первая и пока единственная в городе.

В департаменте хозяйства признаются, что очень рады такому приобретению.

“Не чудо техники, конечно, но все же лучше, чем метла, – написал на своей странице в facebook директор гордепартамента хозяйства Дмитрий Жеман. – Маленький шаг в сторону технического прогресса от ЖКС “Порто-Франковский”.

Механизм этот удобный и облегчает работу коммунальщикам. Однако пока его в деле можно увидеть только в центре, например, на Дерибасовской.

А будут ли оснащать подобными новинками другие ЖКС, в мэрии еще подумают.

Дело в том, как сообщает УСИ, ездить она может только по ровным дорогам.

Кстати, стоит такая машина около 240 тысяч гривен.

Фото: Дмитрий Жеман

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