Одесские коммунальщики ликвидируют последствия ракетного обстрела

На месте разрушения работают коммунальные службы и помогают ликвидировать последствия удара.

Директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских прокомментировала сегодняшний ракетный удар по Одессе.

«В результате взрывной волны в ряде домов вылетели стёкла, сейчас наши бригады ходят по подъездам и закрывают оконные проёмы пленкой», — рассказала директор департамента.

Также Наталья Мостовских отметила, что были повреждены конструктивные элементы котельной, само оборудование не пострадало. На объекте уже ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что днем 7 мая по Одессе было выпущено 6 крылатых ракет. 4 попали в промышленное предприятие и 2 в аэропорт.

За сегодня это уже второй ракетный удар по Одесскому региону. Утром 4 российских ракеты упали в районе инфраструктурных объектов в Одесской области.