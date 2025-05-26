Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В этот раз к работам присоединятся 14 добровольцев. Они снабжены всем необходимым: оборудованием для работы, средствами защиты, медикаментами. Была проведена учеба по оказанию первой домедицинской помощи.

«Особое внимание уделяем правилам безопасности – это критически важно для сохранения жизни и здоровья. Спасибо нашим коммунальщикам за их мужество, самоотверженность и труд. Их работа – не просто укрепления, а вклад в защиту страны и поддержка наших защитников», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, это уже не первая поездка одесских коммунальщиков на восток страны – первая группа была направлена на Донецкое направление в сентябре 2024 года.