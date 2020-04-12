Одесские католики отмечают Пасху очень тихо (фото)

Одесские католики, к счастью, прислушались к настоятельной рекомендации отметить Пасху без «ажиотажа». Не то сейчас время.

В римо-католическом костеле — Малой Базилике Святого Петра Апостола на ул. Гаванной — на дверях висит предупреждение, что в связи с карантином отменены все торжества и Святые Литургии по воскресеньям.

На период карантина имеется освобождение верующих от обязанности принимать участие в святой Мессе.

Храм открыт. На входе — антисептики. Внутри — тишина.

Одновременно в костеле могут пребывать не более 10 человек, строго в масках и на расстоянии друг от друга. Здесь это строго соблюдается.

Для одесских католиков литургия велась онлайн, о чем было предупреждено заранее. Люди молились дома, слушали и смотрели мессу через Интернет или по телевизору, где велась трансляция и из Ватикана.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!