В общем, с начала года Одесса уже получила около 1500 новых деревьев и более 7200 кустов. Посадка осуществляется в рамках экологических акций, субботников и плановых работ, проводимых в городе силами соответствующих служб.

В апреле текущего года, согласно плану работ, было высажено 327 деревьев разных пород. Среди них: акации, клены, ясени, софоры японские, платаны, катальпы и липы. Выбор пород учитывает особенности городского климата и среды.

Отмечается, что все использованные саженцы являются крупномерными, возрастом около 8-10 лет. Они специально выращены для адаптации в городских условиях. Важно, что деревья высаживают с закрытой корневой системой. Этот метод значительно повышает шансы саженцев на успешное приживание на новом месте.

Ранее мы рассказывали, почему в Одессе падают деревья и можно ли это предотвратить