Одесские истории: о «как бы клубах» и «клубах по интересам» (видео)

«Одесская жизнь» завершает цикл видеоповествований и о жизни и развлечениях одесситов в позапрошлом веке.

Напомним, первые клубы в Одессе начали появляться в начале XIX века. В Благородное и Коммерческое собрания, а также в Английский клуб принимали людей состоятельных, дворян и коммерсантов.

Но кроме клубов в классическом понимании в Одессе было множество «как бы клубов» и «клубов по интересам». Например, воспетая еще Пушкиным ресторация Цезаря Отона на Дерибасовской. По сути, это был клуб, где практически ежедневно заседали весьма достойные люди.

Большой сумбур в клубную жизнь Одессы вносили и всяческие литературные объединения. А однажды одесситов заставил содрогнуться Клуб литературно одаренных дам, где ускоренно учили основам писательского мастерства.

Больше подробностей – в нашем видео:

Клубная жизнь Одессы XIX века. Ч.3 Куда ходил Пушкин, что стало с клубом Отона и чем удивил Клуб одаренных дам. Обо всем этом в последней части рассказа о клубной жизни Одессы в 19 веке. Опубликовано Одесская жизнь Вторник, 8 декабря 2020 г.

Ранее мы рассказывали об Английском клубе в Одессе, а также о Благородном собрании и «бизнес-клубе».

Более подробно о клубной жизни в Одессе XIX века можно почитать ЗДЕСЬ.