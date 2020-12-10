Клубная жизнь старой Одессы: о Благородном собрании и «бизнес-клубе» (видео)

«Одесская жизнь» продолжает видеоцикл о жизни и развлечениях одесситов в ХIX веке.
Среди людей состоятельных и известных самым популярным развлечением в ХIX веке было посещение клубов, в которых можно было отдохнуть, поесть, поиграть в карты и развлечься.
1 октября 1849 года на улице Садовой, 8 (дом Бродского) в Одессе открылось Благородное собрание. В здании Благородного собрания постоянно устраивались традиционные балы и вечера. Такие собрания существовали и активно работали практически во всех крупных городах Российской империи. По сути, это были привилегированные общественные организации.
А деловые люди Одессы – купцы, фабриканты, судовладельцы – открыли свой клуб – Коммерческое собрание. Он находился на Гаванной, 4 (сейчас здесь историко-краеведческий музей).
О том, кого принимали в члены Благородного собрания и как проходили вечера в Коммерческом собрании – новое видео от «Одесской жизни».
Продолжение следует…
Клубная жизнь Одессы X{X в. Ч.2
Продолжаем рассказывать вам о клубной жизни Одессы 19 века. Сегодня – о Благородном собрании и бизнес-клубах.
Продолжение завтра – в это же время
Опубликовано Одесская жизнь Вторник, 8 декабря 2020 г.
Ранее мы рассказывали об Английском клубе в Одессе.
Более подробно о «клубящейся Одессе» можно почитать ЗДЕСЬ.