Одесские истории: как «тусили» в клубах XIX века? (видео)

Карты, бильярд, музыкальные вечеринки и домашние спектакли были самыми распространенными развлечениями в Одессе в ХIX веке. Состоятельные одесситы стремились отдохнуть и развлечься не только дома, но и в специальных заведениях – клубах.

Среди заведений досуга самым авторитетным в Одессе считался Английский клуб, основанный 1 ноября 1831 года. Его учредили «для приятного препровождения времени в разговорах, чтении книг и периодических изданий при соблюдении благонравия и благопристойности».

О том, где находился этот клуб, кем были его завсегдатаи и легко ли было стать членом этого клуба, в первой части цикла видео о клубной жизни Одессы.

Более подробно о «клубящейся Одессе» можно почитать ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали об азартных играх и «казино» в старой Одессе.