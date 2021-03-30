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Одесские фонтаны начнут запускать с 1 апреля

Одесские фонтаны начнут запускать с 1 апреля

Уже с 1 апреля в Одессе начнут запускать городские фонтаны. Первые на очереди – фонтаны в центре города.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Дмитрий Жеман.

«несмотря на коронавирус, на очередную вспышку и те ограничения, которые на сегодняшний день мы все испытываем на себе, уже с 1-го числа в центе города будут запущены фонтаны», – сказал вице-мэр в еженедельном обращении на своей странице в Facebook.

По словам Жемана, в планах городских властей – с 1 по 10 апреля запустить «центровые» фонтаны, а все одесские фонтаны начнут функционировать до 20 апреля, «чтобы создавать весеннюю яркую атмосферу».

Напомним, ранее одесские коммунальщики начали работы по расконсервации городских фонтанов. В частности, сотрудники КП «Сервисный центр» уже отремонтировали систему форсунок на фонтане на Театральной площади.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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