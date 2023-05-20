Одесские Черемушки остались без света – что случилось и когда дадут

Вечером субботы, 20 мая 2023 года, из-за аварии на подстанции без света остались жители микрорайона Черемушки.
Об этом сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети».
«20 мая в 18:17 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Без света временно остались 14 тысяч клиентов в Хаджибейском (бывшем Малиновском) районе, микрорайон Черемушки», – говорится в сообщении.
В компании также заверили, что энергетики уже работают над устранением последствий аварии и частично, где это возможно, перезапитывают клиентов на резервную линию.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 21:00.
Ранее мы рассказывали, будут ли отключать свет летом.
Вы также можете узнать: Тарифы на свет неизбежно повысят – названы сроки.