Одесские Черемушки остались без света – что случилось и когда дадут

Вечером субботы, 20 мая 2023 года, из-за аварии на подстанции без света остались жители микрорайона Черемушки.

Об этом сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети».

«20 мая в 18:17 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Без света временно остались 14 тысяч клиентов в Хаджибейском (бывшем Малиновском) районе, микрорайон Черемушки», – говорится в сообщении.

В компании также заверили, что энергетики уже работают над устранением последствий аварии и частично, где это возможно, перезапитывают клиентов на резервную линию.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 21:00.

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