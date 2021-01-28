Снежная стихия: какие дороги закрыты для транспорта в Одесской области и Украине

Как чистят одесские дороги от снега? (фото) Еще вчера утром Одесса была похожа на зимнюю сказку с белоснежными сугробами. Но уже к обеду большая часть снега начала таять. Корреспондент «Одесской жизни» посмотрел, как чистят дороги и тротуары от мокрого снега, и делают ли это вообще. ПОДРОБНЕЕ