Новости Одессы и Одесской области

Снежная стихия: какие дороги закрыты для транспорта в Одесской области и Украине

Снежная стихия: какие дороги закрыты для транспорта в Одесской области и Украине

По данным на утро четверга, 28 января, снежная стихия продолжает бушевать в Одесской, Николаевской и Киривоградской областях. 

В Укравтодоре рассказали, какие дороги закрыты для транспорта закрыты в этих и других регионах Украины.

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Одесская область 

Закрыто движение на дорогах:

  • М-15 Одеса – Рени (на  Бухарест), км 11+920 – км 308+000;
  • М-16 Одеса – Кучурган (на Кишинев), км 0+000 – км 58+682, км 58+925- км 59+123.

На всех дорогах государственного значения в Одесской области запретили движение грузовиков и автобусов.

Николаевская область

  • Ограничено движение всех видов транспорта на дороге М-13 Кропивницкий – Платоново.
  • Ограничено движение грузовиков и автобусов на дороге Н-24 Благовещенскоее – Николаев.

В Кировоградской области проезд по дорогам госзначения обеспечен.

Полтавская область

На дороге М-03 Киев – Харьков ввели ограничения на движение грузовиков  от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью в направлении Киева.

Киевская область

Ограничено движение грузовиков на дорогах госзначения.

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Зарайский
Зарайский
21 минут назад

Кубраков развалил работу Облавтодоров и поэтому, практически, некому производить уборку дорог.

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