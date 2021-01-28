Снежная стихия: какие дороги закрыты для транспорта в Одесской области и Украине

По данным на утро четверга, 28 января, снежная стихия продолжает бушевать в Одесской, Николаевской и Киривоградской областях.
В Укравтодоре рассказали, какие дороги закрыты для транспорта закрыты в этих и других регионах Украины.
Одесская область
Закрыто движение на дорогах:
- М-15 Одеса – Рени (на Бухарест), км 11+920 – км 308+000;
- М-16 Одеса – Кучурган (на Кишинев), км 0+000 – км 58+682, км 58+925- км 59+123.
На всех дорогах государственного значения в Одесской области запретили движение грузовиков и автобусов.
Николаевская область
- Ограничено движение всех видов транспорта на дороге М-13 Кропивницкий – Платоново.
- Ограничено движение грузовиков и автобусов на дороге Н-24 Благовещенскоее – Николаев.
В Кировоградской области проезд по дорогам госзначения обеспечен.
Полтавская область
На дороге М-03 Киев – Харьков ввели ограничения на движение грузовиков от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью в направлении Киева.
Киевская область
Ограничено движение грузовиков на дорогах госзначения.
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Кубраков развалил работу Облавтодоров и поэтому, практически, некому производить уборку дорог.