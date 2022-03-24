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Дети войны: история десятилетней девочки

Дети войны: история десятилетней девочки

О войне — языком мультика для детей… Что испытывают сейчас дети Украины? Как складываются их судьбы? Что такое детский страх во время войны? Об этом рассказывает новый мультфильм, созданный командой Волонтерской Анимации Украины.

Рецепты

Мультфильм длится чуть больше двух с половиной минут. Его надо смотреть не только детям, но и всем взрослым. Сейчас даже понятие «мультик» наполняется совершенно новым смыслом.

Работа Волонтерской Анимации Украины рассказывает историю десятилетней украинской девочки, которая оказалась в самом пекле войны, о тех ужасах, которые пережила ее семья после нападения на Украину страны-оккупанта…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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