детская поликлиника №6
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Увлекательное и полезное мероприятие по случаю старта Всемирной недели иммунизации пройдет 24 апреля 2025 года с 11:00 до 13:00.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

В программе для детей:

  • Викторина и развивающие игры
  • Рисунок на асфальте
  • Зарядки для детей и взрослых
  • Мастер-класс по мытью рук от Одесского ОЦКПХ
  • Творческие мастер-классы

Для взрослых:

  • Общий осмотр у семейного врача
  •  Консультации
  • Прививки от дифтерии, столбняка и COVID-19
  • Тестирование на ВИЧ и гепатиты
  • Участие в творческих конкурсах с призами.

конкурс

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