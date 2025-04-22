Увлекательное и полезное мероприятие по случаю старта Всемирной недели иммунизации пройдет 24 апреля 2025 года с 11:00 до 13:00.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
В программе для детей:
- Викторина и развивающие игры
- Рисунок на асфальте
- Зарядки для детей и взрослых
- Мастер-класс по мытью рук от Одесского ОЦКПХ
- Творческие мастер-классы
Для взрослых:
- Общий осмотр у семейного врача
- Консультации
- Прививки от дифтерии, столбняка и COVID-19
- Тестирование на ВИЧ и гепатиты
- Участие в творческих конкурсах с призами.
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