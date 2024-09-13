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Одещина отримала нові шкільні автобуси: перші десять передано громадам

Одещина отримала нові шкільні автобуси: перші десять передано громадам

Десять громад Одеської області отримали нові шкільні автобуси, придбані за рахунок державного та місцевого бюджетів. Цей транспорт допоможе забезпечити безпечне та комфортне перевезення дітей до навчальних закладів. Загалом планується передати 26 автобусів, які будуть розподілені між різними громадами. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що передані автобуси виготовлені в Україні та мають високі технічні характеристики. Транспорт оснащений ременями безпеки, що підвищує рівень безпеки пасажирів, а також забезпечує комфортні умови для дітей під час перевезень. Минулого року аналогічні автобуси вже використовувалися в освітніх закладах регіону, і відгуки про їх експлуатацію були виключно позитивні.

автобуси для громад Одещини

Перші десять автобусів вже вирушили до різних громад Одещини. Зокрема, один із них отримала Кілійська громада, а ще один автобус поїде до Вилківської громади. Планується, що до середини жовтня буде передано ще 16 одиниць транспорту для шкіл області.

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