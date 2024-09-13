Одещина отримала нові шкільні автобуси: перші десять передано громадам

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що передані автобуси виготовлені в Україні та мають високі технічні характеристики. Транспорт оснащений ременями безпеки, що підвищує рівень безпеки пасажирів, а також забезпечує комфортні умови для дітей під час перевезень. Минулого року аналогічні автобуси вже використовувалися в освітніх закладах регіону, і відгуки про їх експлуатацію були виключно позитивні.

Перші десять автобусів вже вирушили до різних громад Одещини. Зокрема, один із них отримала Кілійська громада, а ще один автобус поїде до Вилківської громади. Планується, що до середини жовтня буде передано ще 16 одиниць транспорту для шкіл області.