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Новенькие школьные автобусы отправились в громады Одесщины: кто получит

Новенькие школьные автобусы отправились в громады Одесщины: кто получит

Вторую партию новых школьных автобусов отправили в районы Одесской области. Именно на них учащиеся области будут добираться до учебных заведений.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В общей сложности было закуплено 28 новых школьных автобусов украинского производства марки «Эталон».

шкільні автобуси

По словам главы ОВА, школьные автобусы отправили в учебные заведения Болградской, Кодымской, Курисовской, Николаевской, Подольской, Старомаякской, Слободской, Доброславской, Цебриковской, Любашевской территориальных громад.

К 1 сентября почти готовы! —

сообщил Кипер.

Напомним, что согласно требованиям, которые огласили во время тендера на закупку школьных автобусов, каждый автобус имеет 26 посадочных мест для школьников, в том числе с инвалидностью. Также в автобусах должно быть два места для лиц, сопровождающих школьников и членов экипажа – водителей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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