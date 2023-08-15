Новенькие школьные автобусы отправились в громады Одесщины: кто получит

Вторую партию новых школьных автобусов отправили в районы Одесской области. Именно на них учащиеся области будут добираться до учебных заведений.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В общей сложности было закуплено 28 новых школьных автобусов украинского производства марки «Эталон».
По словам главы ОВА, школьные автобусы отправили в учебные заведения Болградской, Кодымской, Курисовской, Николаевской, Подольской, Старомаякской, Слободской, Доброславской, Цебриковской, Любашевской территориальных громад.
К 1 сентября почти готовы! —
сообщил Кипер.
Напомним, что согласно требованиям, которые огласили во время тендера на закупку школьных автобусов, каждый автобус имеет 26 посадочных мест для школьников, в том числе с инвалидностью. Также в автобусах должно быть два места для лиц, сопровождающих школьников и членов экипажа – водителей.
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