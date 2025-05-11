Как сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города, современный цифровой рентгенаппарат позволяет получать изображения высокого качества и минимизирует лучевую нагрузку на пациентов и медицинский персонал.
«Наличие современного рентгенаппарата предоставит возможность для развития на базе больницы травматологической службы», – отмечают в мэрии.
Ранее поликлинический корпус городской больницы №8 был отремонтирован при финансовой поддержке Программы развития ООН.
Как сообщалось, городская клиническая больница №10 в Одессе получила новое хирургическое оборудование. Закупка состоялась за средства муниципального бюджета, что позволит проводить оперативные вмешательства на современном уровне.
Также сообщалось, что Италия выделит 30 млн евро кредитных средств на строительство нового корпуса областной детской больницы в Одессе.
Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»