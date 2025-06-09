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Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Больница получила современные автоматические анализаторы, позволяющие проводить широкий спектр биохимических, гематологических и коагулометрических исследований с высокой точностью результатов.

Новая техника в одесской больнице №8

Одесская городская больница №8 получила новое лабораторное оборудование

Качественно и быстро проведенные лабораторные анализы являются важной составляющей установления диагноза и эффективного лечения», – отмечается в сообщении.

В Одессе больница №8 обновляет диагностику: новые анализаторы уже работают

Для больницы №8 закупили крутое лабораторное оборудование

Для городской больницы №8 Одессы за счет городского бюджета закуплены современные автоматические анализаторы

Как сообщала «Одесская жизнь», в мае для одесской городской больницы №8 за средства муниципального бюджета приобрели новый рентгендиагностический комплекс IMAX.

Ранее поликлинический корпус городской больницы №8 был отремонтирован при финансовой поддержке Программы развития ООН.

Читайте также: Франция профинансирует масштабное обновление в одной из одесских больниц.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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