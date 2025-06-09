Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Больница получила современные автоматические анализаторы, позволяющие проводить широкий спектр биохимических, гематологических и коагулометрических исследований с высокой точностью результатов.
Качественно и быстро проведенные лабораторные анализы являются важной составляющей установления диагноза и эффективного лечения», – отмечается в сообщении.
Как сообщала «Одесская жизнь», в мае для одесской городской больницы №8 за средства муниципального бюджета приобрели новый рентгендиагностический комплекс IMAX.
Ранее поликлинический корпус городской больницы №8 был отремонтирован при финансовой поддержке Программы развития ООН.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета