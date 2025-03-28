Медучреждение получило ультразвуковое оборудование для эндоскопической визуализации, бестеневые операционные светильники, хирургические столы с дополнительными аксессуарами, а также оборудование для лапароскопических операций. Новые технологии позволят врачам выполнять широкий спектр эндоскопических и малоинвазивных хирургических вмешательств.

Такие методы являются менее травматичными для пациентов, снижают риск послеоперационных осложнений и способствуют быстрому восстановлению. В больнице медицинская помощь оказывается в рамках государственной программы медицинских гарантий по соглашениям с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

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