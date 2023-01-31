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Одесская железная дорога отменила 3 электрички

Одесская железная дорога отменила 3 электрички

Из-за возникновения энергодефицита в регионе Одесская железная дорога вынуждена отменить ряд пригородных поездов, сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, в связи с уменьшением лимитов энергоснабжения в пределах Одесской области с завтрашнего дня, 1 февраля 2023 года, отменяются такие пригородные электропоезда:

  • №6304/6347 сообщением Одесса-Главная – Каролино-Бугаз – Одесса-Главная – по 1, 2, 3, 4, 5 дням недели;
  • №6414 сообщением Одесса-Главная – Мартыновская – по 1, 3, 4, 7 дням недели;
  • №6413 сообщением Мартыновская – Одесса-Главная – по 1, 2, 4, 5 дням недели.

Пассажиров просят внимательно следить за оперативной информацией на станциях, вокзалах и официальных каналах коммуникации «Укрзализныци».

Напомним, сегодня, 31 января 2023 года, в Одессе продолжаются экстренные отключения света. Одесситам честно сказали, что более чем 4 часа в сутки со светом им ждать вряд ли стоит: ситуация с электроснабжением Одессы и пригородов остается критической.

Также отметим, что после массированной ракетной атаки рашистов 26 января в Одессе не ходит электротранспорт.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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