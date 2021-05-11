Одесская типография Фесенко: тайно ведутся работы по сносу? (видео, фото)

Сегодня снова было «неспокойно» на ул. Ришельевской — у бывших памятников архитектуры (исключены из списка таковых) — зданий Типографии Фесенко и Ришельевского театра.

Вроде как затихшая в последнее время история с предстоящим сносом и будущей застройкой бывших типографии Фесенко и Ришельевского театра, которая может привести и к «гроху» находящегося рядом дома Нолле, сегодня опять активировалась.

Как сообщают очевидцы, за металлическое ограждение заехал грузовик и рабочие в касках. В группе «Спасите типографию Фесенко» на Facebook сообщается, что «на территории типографии и театра тайно ведутся работы по сносу, несмотря на запрет от Минкульта. Сегодня утром застройщик подогнал к типографии самосвал. Строители пытались вывезти мусор, который скопился после разбора перекрытий. Похоже, что тайком по ночам изнутри разбирают здание. Соседи вызвали полицию. Охранник отказался впускать сотрудников, заявив, что ему запретил начальник охраны. Пришлось вызывать следственную группу. Охранник продолжал препятствовать полиции… Следственной группе все же удалось проникнуть за ограждение. На территории находились рабочие. Вход в типографию и проезд в арке завален различным мусором, включая строительный. Похоже, застройщик окончательно решил наплевать на закон и историческое наследие одесситов!».

Позже рядом с двумя историческими зданиями снова воцарилась тишина. Между тем, одесситы опасаются, что в зданиях все же начались работы и требуют вообще убрать строительный металлический забор на Ришельевской…

