Одесские рынки: жизнь на «карантинке» (фото)

В самом конце марта Минздрав Украины разрешил органам местного самоуправления открывать продуктовые рынки.

Конечно же, с ограничениями:

– осуществлять торговлю имеют право только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов.

– на 20 квадратных метрах торговой площадки сможет находиться максимум один покупатель.

– у посетителей должна быть возможность стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.

– персонал рынков обязан работать в средствах индивидуальной защиты, а на самих их территориях должны проводить противоэпидемические мероприятия.

– на рынках же выходного дня места торговли требуется разместить так, чтобы расстояние между ними составляло не менее трех метров.

Что в этом смысле с одесскими рынками, которые в период нашей с вами «карантинки», по большому счету, и не закрывались?

«Привоз»

В первый же день карантина на известном нашем «Привозе» создавалось впечатление, что о мировой «заразе», которая подбирается к нам, никто и не слышал. Впрочем, очень скоро ситуация начала кардинально меняться. «Привоз» открыт с 6 утра до 6 вечера. Торгующим стали изменять температуру, требовали дезинфицировать руки. Обязательное условие — маска и перчатки. Торговые ряды стали обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором. Народ, который видел картину обработки, начал задаваться вопросом, не вредно ли покупать «обшиканные» продукты. Обязательное условие — санитарный день. Если в первые дни торговали по-прежнему «всем», то вскоре закрылись все МАФы с промтоварами.

Новый рынок

Новый рынок в первый же день карантина провел дезинфекцию. С тех пор это делается постоянно. Правда, поначалу это вызвало «слухи», что рынок закрывается. Нет, работает. Закрылись все промтоварные точки, что вызвало «запустение» целых новобазарных территорий. Появилась услуга «доставим продукты на дом». С первых же дней карантина на рынке, в отличие от аптек, можно было закупиться «стратегическими товарами». «Белизна», маски, антисептики, антибактериальные салфетки — все это к вашим услугам. Еще и на мастер-класс можно было попасть, как из салфеток изготовить «правильные» маски.

«Кто ж мне самоизоляцию оплатит?»

Продолжили работать рынки «Северный», «Южный», «Киевский», «Черемушки». Ситуация примерно такая же — работают, в основном, только продуктовые ряды и те, кто торгует бытовой химией. Продавцы рынка «Черемушки» даже нанесли мелом на асфальте спецразметку для соблюдения дистанции между покупателями.

Многие предприниматели, работающие на рынках, остались без работы. На сколько — никто не знает. Люди жалуются: мол, закрыться пришлось, аренду все равно надо платить. Реализаторы тоже в беспокойстве: с одной стороны, работать страшновато, с другой — «не будет работы, кто ж мне самоизоляцию оплатит?». К тому же, ситуация с карантином меняется с каждым днем, и рыночная — в том числе.

Между тем, еще одна общая тенденция на одесских рынках — повышение цен на продукты питания. В лидерах — имбирь, лимоны, чеснок. Сразу родилась невеселая шутка: «Какой сегодня курс имбиря»?

«Староконка» ушла на удаленку

Что касается мини-рынков, то поначалу они работали в своем обычном режиме. Однако, ситуация меняется. Многие закрылись сами, других закрыли в принудительном порядке. Некоторые по-прежнему работают, как и прежде. Тут уже — как кому «повезло» или совсем наоборот.

Одесская «Книжка» на карантин закрылась лишь частично. Кстати, там тоже появились «стратегические» товары — маски и антисептики.

Староконный рынок закрылся на карантин. Предприниматели сразу же начали работать в онлайн-режиме. На Facebook даже появилась страничка «Староконный рынок онлайн», где сообщается: «В связи с карантином работаем удаленно! Принимаем заказы и проводим консультации по телефону. Отправляем Новой почтой либо самовывоз с мест онлайн-выдачи с соблюдением карантинных и всех норм!».

Понятно, что одесская традиционная многолетняя субботне-воскресная продажа «всего, что только хотите» тоже не производится. Впервые за многие-многие годы улицы в районе Староконного, превращавшиеся в один огромный рынок, куда спешили не только одесситы и туристы, пустуют.

В других городах Украины

Кстати, а как обстоит ситуация с рынками в других городах Украины? Как сообщает издание «Укринформ»:

– в Житомире из-за карантина прекратили работать 6 крупных рынков;

– во время карантина рынки Луцка будут закрыты, потому что оснований для возобновления их работы нет;

– в Тернополе не работают все 6 продуктовых и вещевых рынков;

– на Полтавщине пока не будут разрешать работать продуктовым рынкам;

– продуктовые рынки в Сумах не работают и пока открывать не будут;

– на Закарпатье продуктовые рынки (большие и малые в городах) не закрывали;

– в Черновицкой области, во Львове, В Харькове рынки работают;

– в Ивано-Франковске работают два рынка (только продукты питания);

– в некоторых городах Запорожской области, в частности в Мелитополе, Энергодаре, Каменке-Днепровской, рынки возобновили работу. В самом Запорожье рынки остаются закрытыми;

– в Херсонской области работает только один, самый большой на юге Украины оптовый рынок «Неждана». В Херсонской ОГА провели совещание, по результатам которого было поручено провести комиссионные обследования рынков относительно возможности их функционирования в условиях карантина;

– в Винницкой области продовольственные рынки работают;

– в Черниговской области рынки были закрыты. После озвучивания рекомендаций Минздрава относительно условий открытия рынков заговорили о возможном возобновлении их работы

– в Днепропетровской области большинство продовольственных рынков работает;

-в Кривом Роге продуктовые рынки в период карантина не будут открываться;

– в Донецкой области снова откроются продуктовые рынки, но при условии выполнения всех карантинных ограничений;

Что в столице? Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, рынки в столице открываться не будут. Их откроют только при условии улучшения эпидситуации в Киеве.

И да, обстоятельства каждый день диктуют новые условия, рыночные — в том числе. В любой день может все измениться. Может, даже кардинально…

Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине.

Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине.

Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине. Вот так поживают одесские рынки на карантине.

Фото автора, Юрия Руденко и из открытых источников

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