Одесская Соборка поплыла из-за коммунальной аварии – где затруднен проезд

Сегодня вечером, 17 ноября, в Одессе в районе улицы Льва Толстого и Соборной площади прорвало водопровод. Вода хлынула на улицу и залила проезжую часть.
А вот в домах жителей близлежащих домов вода, наоборот, пропала.
На месте работает аварийная служба. В настоящее время затруднен проезд по улице Преображенской.
По данным “Инфорксводоканала”, сейчас коммунальщики перекрыли воду и проводят обследование коммуникаций. Воды в центре города не будет ориентировочно до полуночи.
Точная причина и характер повреждения уточняются.
Фото: скриншот с видео Суспільне Одеса