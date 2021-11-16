Одесская Соборка поплыла из-за коммунальной аварии – где затруднен проезд

Не успели мы оглянуться – как ноябрь уже постучался в двери. Но погода как будто решила нас немного побаловать, и дни стоят солнечные и даже непривычно как для этого времени года теплые. Самая что ни на есть “золотая” пора!

И если вы еще не успели насладиться осенней красотой, сейчас самое время: ведь зима уже не за горами…

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