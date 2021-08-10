Одесская полиция ищет пособника киллера с Малиновского: кто он?

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В сообщении сказано, что подозреваемый, по предварительному сговору со своим земляком – 27-летним Ельмуразом Мамедовым, прибыл в Украину для совершения умышленного убийства за две недели до преступления.

Жертвой стал 25-летний гражданин Азербайджана. Каждый из злоумышленников имел четко распределены обязанности: Роман Курбанов выполнял роль водителя и наблюдателя за обстановкой на месте убийства, а Ельмураз Мамедов – стрелка.

Третьего августа правонарушители приехали на приобретенном заранее Mercedes к дому на улице Маршала Малиновского, где человек, которого они должны были убить, снимал квартиру.

Роман Курбанов остался в автомобиле наготове бежать, а Ельмураз Мамедов пошел подстерегать жертву. Когда жертва появилась у дома, Мамедов выстрелил в него из огнестрельного оружия, вскочил в Mercedes и уехал с Курбановым на улицу Академика Филатова. Там они бросили автомобиль и разбежались каждый по своему тайнику.

За содействие в совершении убийства следователи заочно объявили россиянину подозрение по ч.5 ст.27 (пособничество) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для окружающих) Уголовного кодекса Украины и получили решение суда на его задержание.

Действия его соучастника будут переквалифицированы по той же статье. На сегодня оба лица объявлены в розыск.

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