Одесская патрульная полиция рассказала, как прошло празднование Нового года

В праздничную смену порядок и безопасность охраняли более 120 патрульных полицейских.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области, правоохранители отработали 1177 вызовов, из них 58 – о нарушении тишины.

За праздничные выходные зафиксировали 77 ДТП, 21 ДТП с пострадавшими.

При этом 15 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения.

О нарушениях в сфере общественного порядка составили 18 админпротоколов.

Но в целом выходные прошли без особых нарушений, подытожили в полиции.

Фото: Патрульная полиция в Facebook

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