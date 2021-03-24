Красная зона: одесским предпринимателям могут выдать по 8 тысяч гривен

В Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, в качестве компенсации за потери в связи с введением “красной” зоны карантина. Для этого могут использовать механизм, который действовал в декабре 2020 года.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

“Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг “Дия” и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен”, – сказала заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко.

Сообщается также, что местные власти будут иметь возможность добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, чтобы увеличить общую сумму материальной помощи.

Напомним, в декабре 2020 года перед локдауном определенным категориям предпринимателей и их наемным работникам выплачивали по 8 тысяч гривен.

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