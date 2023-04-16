Одесская область: в Измаиле запретили прокат электросамокатов

В городе Измаиле Одесской области, местные власти запретили прокат электросамокатов. Такое решение 12 апреля принял на днях исполком Измаильского городского совета. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Измаила.

Согласно документу, на территории города запрещается использование и движение предоставляемых в аренду электросамокатов. Также под запретом их размещение и хранение.

В случае если самокаты заметят коммунальщики, они могут ее изъять и вернуть ее владельцу только после того, как тот оплатит расходы по транспортировке и хранению.

О причинах такого решения в документе не сообщается.

Отметим, что, как пишет сайт «Бессарабия Inform», первый прокат прокат самокатов от компании JET заработал в Измаиле лишь несколько дней назад – 10 апреля.

Напомним, незадолго до войны, в декабре 202 года, исполком Одесского горсовета подписал Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг прокатов электросамокатов.

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Фото Бессарабия Inform