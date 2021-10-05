Новости Одессы и Одесской области

Одесская область получит дорожную карту безбарьерности

Одесская область получит дорожную карту безбарьерности

Заместитель председателя облгосадминистрации Светлана Фабрикант провела очередное заседание комитета доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя ОГА Сергей Подгайный и директор Департамента социальной и семейной политики ОГА Татьяна Дементьева, представители департаментов и управлений, бизнеса и общественных организаций.

— Безбарьерность становится в Украине новой общественной нормой благодаря Национальной стратегии, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, — открыла заседание Светлана Фабрикант, — это своеобразный экзамен на человечность как для власти, так и для общества. Совместными усилиями сегодня мы формируем четкий, пошаговый план действий и определяем для каждого направления приоритетные задачи.

Доступность для инвалидов
Доступность для инвалидов
Доступность для инвалидов
Доступность для инвалидов
Доступность для инвалидов
Доступность для инвалидов
Доступность для инвалидов
Доступность для инвалидов

Темой встречи стало обсуждение пожеланий и уточнений от представителей общественности к Плану мероприятий по выполнению Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Одесской области на период до 2022 года. План разработан специалистами Департамента социальной и семейной политики ОГА. К 43 пунктам документа было предложено 18 дополнений и изменений.

Заместитель председателя ОГА Сергей Подгайный отметил, что уже есть возможность воплощать в жизнь те пункты, которые касаются инспектирования на соответствие стандартам доступности объектов нового строительства. Присутствующие единодушно поддержали его предложение по организации подкомитетов по направлениям — для ускорения работы.

Уже с учетом предлагаемых изменений План мероприятий по выполнению Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Одесской области на период до 2022 года будет вынесен для утверждения на следующее заседание комитета.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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