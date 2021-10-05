Одесская область получит дорожную карту безбарьерности

Заместитель председателя облгосадминистрации Светлана Фабрикант провела очередное заседание комитета доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ОГА Сергей Подгайный и директор Департамента социальной и семейной политики ОГА Татьяна Дементьева, представители департаментов и управлений, бизнеса и общественных организаций.

— Безбарьерность становится в Украине новой общественной нормой благодаря Национальной стратегии, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, — открыла заседание Светлана Фабрикант, — это своеобразный экзамен на человечность как для власти, так и для общества. Совместными усилиями сегодня мы формируем четкий, пошаговый план действий и определяем для каждого направления приоритетные задачи.

Темой встречи стало обсуждение пожеланий и уточнений от представителей общественности к Плану мероприятий по выполнению Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Одесской области на период до 2022 года. План разработан специалистами Департамента социальной и семейной политики ОГА. К 43 пунктам документа было предложено 18 дополнений и изменений.

Заместитель председателя ОГА Сергей Подгайный отметил, что уже есть возможность воплощать в жизнь те пункты, которые касаются инспектирования на соответствие стандартам доступности объектов нового строительства. Присутствующие единодушно поддержали его предложение по организации подкомитетов по направлениям — для ускорения работы.

Уже с учетом предлагаемых изменений План мероприятий по выполнению Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Одесской области на период до 2022 года будет вынесен для утверждения на следующее заседание комитета.