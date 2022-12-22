Одесская область первой утвердила программу развития государственного языка

Начальник Одесской ОГА утвердил программу развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на 2023-2025 годы.

Подробную информацию опубликовали на фейсбук-странице ОГА

В программе говорится, что в Одесской области есть потребность в обеспечении надлежащего использования государственного языка в разных областях: образование, культура, спорт, туризм, реклама, СМИ и т.д.

Какие ключевые проблемы в Одесской области необходимо решить:

финансовое и кадровое обеспечение государственной языковой политики;

трансформация сознания части населения области от негативных стереотипов относительно статуса и места украинского языка;

устранение искусственной заполитизированности и перегруженности украинского языка;

создание качественной учебной, научной и другой литературы на украинском языке;

повышение уровня владения языком национальных меньшинств.

Реализация программы предполагает:

соблюдение должностными лицами требований закона об обязательности использования государственного языка;

мотивирование населения к изучению и общению на украинском языке;

создание курсов по изучению украинского языка;

повышение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

развития национальной словарной базы и обеспечения свободного доступа к ней.

Финансирование будет осуществляться из государственного, областного и местных бюджетов области. А также из других разрешенных законодательством источников.

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