Одесская область первой утвердила программу развития государственного языка

Начальник Одесской ОГА утвердил программу развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на 2023-2025 годы.
Подробную информацию опубликовали на фейсбук-странице ОГА
В программе говорится, что в Одесской области есть потребность в обеспечении надлежащего использования государственного языка в разных областях: образование, культура, спорт, туризм, реклама, СМИ и т.д.
Какие ключевые проблемы в Одесской области необходимо решить:
- финансовое и кадровое обеспечение государственной языковой политики;
- трансформация сознания части населения области от негативных стереотипов относительно статуса и места украинского языка;
- устранение искусственной заполитизированности и перегруженности украинского языка;
- создание качественной учебной, научной и другой литературы на украинском языке;
- повышение уровня владения языком национальных меньшинств.
Реализация программы предполагает:
- соблюдение должностными лицами требований закона об обязательности использования государственного языка;
- мотивирование населения к изучению и общению на украинском языке;
- создание курсов по изучению украинского языка;
- повышение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
- развития национальной словарной базы и обеспечения свободного доступа к ней.
Финансирование будет осуществляться из государственного, областного и местных бюджетов области. А также из других разрешенных законодательством источников.
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