Одесская Музкомедия приглашает зрителей на спектакли в помещении театра. Как это будет происходить?

Спектакли Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного сейчас проходят на площадках под открытым небом. И вот радостная новость: как сообщают в пресс-службе нашей Музкомедии, театр снова открывает свои гостеприимные двери для зрителей!

Как это будет происходить?

Как рассказывает директор-художественный руководитель ОАТМК заслуженный работник культуры Украины Елена Редько, театр открывает двери 5 сентября. На спектакль «За двумя зайцами» могут прийти те, кто приобретал билеты еще на 31 марта и 6 апреля. Тогда из-за строгого карантина одесситы не смогли попасть на спектакль.

— Рассадка зрителей будет производиться в шахматном порядке, как это положено по сегодняшним правилам. То есть, места справа и слева от зрителя, перед ним и за ним будут свободны — для соблюдения безопасной дистанции. То есть, из 1277 зрителей принять театр пока может только 638. Обязательное условие для зрителей — быть в масках. На входе им будут измерять температуру.

Первые два месяца после открытия в театр могут попасть те зрители, которые приобретали билеты на спектакли, которые были запланированы в марте-апреле. Все переносы спектаклей выложены на сайте театра.

Артисты театра сейчас также каждый день проходят температурный скрининг, все сотрудники работают в защитных щитках.

При этом наша Музкомедия в сентябре будет продолжать радовать зрителей спектаклями и под открытым небом. Так, спектакль-символ «Белая акация» будет показан 2 сентября, в День города, в Летнем театре в 19:00. 10 сентября там же будет показан спектакль «Тетка Чарлея».

Что в планах?

Сейчас в театре идут репетиции над ближайшей премьерой ОАМТК — оперетты «Марица». Премьера спектакля намечена на 9 и 10 октября. Если, конечно, это позволит наша очень непростая ситуация с ковидом и карантинными мерами…

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра и онлайн.

Фото: Мария Котова