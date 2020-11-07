Одесская мэрия: обвалившийся дом на Ясной готов к заселению

Жильцов дома по улице Ясной в Одессе, пострадавших от обвала в июне этого года, готовы заселять обратно в их квартиры.

Об этом сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Одессы Виталия Цуркан.

По словам чиновника, в доме укрепили несущую стену, обшили кровлю и герметизировали стены со стороны обвала. Также к левой части здания уже подключили электричество и воду. В ближайшее время будет решаться вопрос с газоснабжением.

«Обслуживающая организация КП «ЖКС Фонтанский» заказала очередное техническое заключение. Специалисты провели исследование фундамента, несущих конструкций, стен, кровли и перекрытий. В заключении указано, что здание не имеет подвижек, и есть возможность людям вернуться в свои квартиры, в левую часть, которая не пострадала», — сказал Цуркан.

Между тем, одесситам, которые полностью лишились своих квадратных метров, пока так и не выделили временное жилье. Сейчас эти люди снимают жилье или гостят у родственников.

«По нашей рекомендации, летом жители обратились в юридический отдел департамента городского хозяйства. Им дали список необходимых документов для предоставления жилья в маневренном фонде. На сегодняшний день ни одна семья не может получить квартиры, так как документы в департамент в необходимом формате не поданы», — отметил Цуркан.

Напомним, дом на Ясной, 10 в Одессе обвалился ночью 10 июня. Тогда обвалились четыре квартиры с первого по четвертый этажи в правой части здания.

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