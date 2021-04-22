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«Одесскую ярмарку» на Дерибасовской таки будут сносить (видео)

«Одесскую ярмарку» на Дерибасовской таки будут сносить (видео)

В Одессе ожидается демонтаж «Одесской ярмарки» на Дерибасовской. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома Одесского горсовета.

В видеокомментарии и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета Алексей Козлов поясняет, что «сам владелец лотков на ярмарке подал документы на аннулирование паспорта привязки».

Таким образом, принято решение о демонтаже временных сооружений, которые принадлежат ООО «Одеський ярмарок».

Одесситы в соцсетях уже «делают ставки», споря, что будет на месте «Одесской ярмарки». Ранее архитектор Николай Чепелев рассказывал на своей странице в Facebook, что здесь появится торговый центр с помещениями общественного питания. При этом было заявлено и воссоздание главного фасада бывшего отеля «Спартак». По словам архитектора, новый проект — «это не воссоздание, а «карикатура». Пропорции стали совсем другими»…

Ранее стало известно, что девять МАФов Одесской ярмарки на Дерибасовской попали в число объектов, которые собираются демонтировать.

Одесская ярмарка существовала на Дерибасовской с 2013 года. Она «выросла» на месте снесенной гостиницы «Спартак», (когда-то — «Империал», снесена в 2008 году).

Поначалу одесситы восприняли ярмарку довольно негативно («еще один Привоз в центре города!»), потом к ней привыкли… Некоторые и по сей день считают ее «позорищем в самом центре Одессы».

Фото автора, видео: Думская, 1

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Мария Котова
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